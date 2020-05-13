  1. السياسة
١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٥ م

يوم القدس العالمي سيُقام هذا العام لأسبوع، بدءا من يوم النكبة لغاية يوم القدس

يوم القدس العالمي سيُقام هذا العام لأسبوع، بدءا من يوم النكبة لغاية يوم القدس

سيتم احياء يوم القدس العالمي ضمن برنامج مختلف حيث سيبدأ منذ يوم الجمعة ٢٠٢٠/٠٥/١٥ المصادف ليوم النكبة ويستمر لغاية ٢٠٢٠/٠٥/٢٢ المصادف ليوم القدس العالمي.

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن برامج يوم القدس لهذا العام سيبدأ من يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۱۵ المصادف لذکری احتلال فلسطین (یوم النکبة) وتستمر لغایة يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ والذي يصادف يوم القدس العالمي ولمدة أسبوع.

 أولاً: ستبدأ حملة يوم النكبة (ذكرى احتلال فلسطين) يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/۰۵/۱۵،  مع اطلاق الهاشتاغ :  #Covid۱۹۴۸

ثانياً: اسبوع شهيد القدس لتکریم مقام الحاج قاسم سليماني من يوم السبت ۲۰۲۰/۰۵/۱۶  إلى الخميس ۲۰۲۰/۰۵/۲۱ ضمن الهاشتاغ التالي:
  #شهید_القدس 

ثالثاً: ستنشط حملة يوم القدس العالمي في یوم الجمعة  ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ بالهاشتاغات التالیة:
#القدس‌_درب‌_الشهداء 
#flytheflag
#Palestine

رابعاً: نشر مكثّف وواسع لرسائل ومحتوى كلام وخطابات السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي.

رابط مجموعة يوم القدس العالمي على التليغرام
https://t.me/joinchat/ABRXuViyZe-۲hVL۵۹R_JLA

رابط القناة لمشاركة المحتوى:
https://t.me/qudsday_۲۰۲۰

رمز الخبر 1904078

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