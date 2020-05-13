يوم القدس العالمي سيُقام هذا العام لأسبوع، بدءا من يوم النكبة لغاية يوم القدس

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن برامج يوم القدس لهذا العام سيبدأ من يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۱۵ المصادف لذکری احتلال فلسطین (یوم النکبة) وتستمر لغایة يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ والذي يصادف يوم القدس العالمي ولمدة أسبوع.
أولاً: ستبدأ حملة يوم النكبة (ذكرى احتلال فلسطين) يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/۰۵/۱۵، مع اطلاق الهاشتاغ : #Covid۱۹۴۸
ثانياً: اسبوع شهيد القدس لتکریم مقام الحاج قاسم سليماني من يوم السبت ۲۰۲۰/۰۵/۱۶ إلى الخميس ۲۰۲۰/۰۵/۲۱ ضمن الهاشتاغ التالي:
#شهید_القدس
ثالثاً: ستنشط حملة يوم القدس العالمي في یوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ بالهاشتاغات التالیة:
#القدس_درب_الشهداء
#flytheflag
#Palestine
رابعاً: نشر مكثّف وواسع لرسائل ومحتوى كلام وخطابات السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي.
رابط مجموعة يوم القدس العالمي على التليغرام
https://t.me/joinchat/ABRXuViyZe-۲hVL۵۹R_JLA
رابط القناة لمشاركة المحتوى:
https://t.me/qudsday_۲۰۲۰
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