يوم القدس العالمي سيُقام هذا العام لأسبوع، بدءا من يوم النكبة لغاية يوم القدس

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن برامج يوم القدس لهذا العام سيبدأ من يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۱۵ المصادف لذکری احتلال فلسطین (یوم النکبة) وتستمر لغایة يوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ والذي يصادف يوم القدس العالمي ولمدة أسبوع.

أولاً: ستبدأ حملة يوم النكبة (ذكرى احتلال فلسطين) يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۰/۰۵/۱۵، مع اطلاق الهاشتاغ : #Covid۱۹۴۸

ثانياً: اسبوع شهيد القدس لتکریم مقام الحاج قاسم سليماني من يوم السبت ۲۰۲۰/۰۵/۱۶ إلى الخميس ۲۰۲۰/۰۵/۲۱ ضمن الهاشتاغ التالي:

#شهید_القدس

ثالثاً: ستنشط حملة يوم القدس العالمي في یوم الجمعة ۲۰۲۰/۰۵/۲۲ بالهاشتاغات التالیة:

#القدس‌_درب‌_الشهداء

#flytheflag

#Palestine

رابعاً: نشر مكثّف وواسع لرسائل ومحتوى كلام وخطابات السيد القائد بمناسبة يوم القدس العالمي.

رابط مجموعة يوم القدس العالمي على التليغرام

https://t.me/joinchat/ABRXuViyZe-۲hVL۵۹R_JLA

رابط القناة لمشاركة المحتوى:

https://t.me/qudsday_۲۰۲۰