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١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:١٢ ص

عَدسة مِهر؛

مسجد قبّة الصخرة حاضراَ في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة طهران

مسجد قبّة الصخرة حاضراَ في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة طهران

تَزيَّنَ معرض الكتاب الدولي في العاصمة طهران، بدورته الرابعة والثلاثون، بمجسم لمسجد قبة الصخرة، أقيمت بالقرب منه مراسم يوم النكبة الفلسطينية.

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وكالة مهر للأنباء: لأنها مقصدُ القاصدين، ومبلغ علم المجتهدين، وميزان العالمين، لأنها كاشفة الرجال وامتحان المثقفين وهبة الله لعباده الصالحين، لأنها القدس، ولما لها من فضل حباها الله إياه، تزيّن معرض الكتاب الدولي بدورته الرابعة والثلاثون، المقام بالعاصمة الإيرانية طهران، بمجسم مسجد قبة الصخرة.

وأحيا أبناء الشعب الإيراني، بمشاركة مسؤولين و مجموعة من الطلبة الفلسطينين، وحشد من المهتمين بالقضية الفلسطينية، مراسم يوم النكبة الفلسطينية، مؤكدين على أن تلك النكبة لن تدوم طويلاً وأن بشائر النصر المبين قد هلّت.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب الدولي بدورته الحالية بتاريخ 10إ أيار الجاري، وستستمر حتى تاريخ 20 أيار الجاري.

ويقام معرض الكتاب الدولي كل عام في العاصمة طهران، ويضم ممثلين عن دولٍ عربية وإسلامية وعالمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933291

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