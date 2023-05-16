مسجد قبّة الصخرة حاضراَ في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة طهران

وكالة مهر للأنباء: لأنها مقصدُ القاصدين، ومبلغ علم المجتهدين، وميزان العالمين، لأنها كاشفة الرجال وامتحان المثقفين وهبة الله لعباده الصالحين، لأنها القدس، ولما لها من فضل حباها الله إياه، تزيّن معرض الكتاب الدولي بدورته الرابعة والثلاثون، المقام بالعاصمة الإيرانية طهران، بمجسم مسجد قبة الصخرة.

وأحيا أبناء الشعب الإيراني، بمشاركة مسؤولين و مجموعة من الطلبة الفلسطينين، وحشد من المهتمين بالقضية الفلسطينية، مراسم يوم النكبة الفلسطينية، مؤكدين على أن تلك النكبة لن تدوم طويلاً وأن بشائر النصر المبين قد هلّت.

وانطلقت فعاليات معرض الكتاب الدولي بدورته الحالية بتاريخ 10إ أيار الجاري، وستستمر حتى تاريخ 20 أيار الجاري.

ويقام معرض الكتاب الدولي كل عام في العاصمة طهران، ويضم ممثلين عن دولٍ عربية وإسلامية وعالمية.

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