افتتاح معرض الکتاب الافتراضي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه تم افتتاح المعرض بحضور من وزیر الثقافة الإیراني السید عباس صالحي بشکل افتراضي حیث یتمکن کل الراغبین بشراء الکتب وتعرض الکتب في خانات افتراضیة من قبل دور النشر.

واکد هوان حسین بور رئیس اتحاد دور النشر أن المعرض کان یدعم دور النشر واصحاب المکتبات وفي هذا العام وبسبب تفشي وباء کورونا لم یتم اقامة المعرض. فقررنا ان یتم إقامته بطریقة افتراضیة.

واضاف أنه یتم اقامة معرض الکتاب لاول مرة في العالم بشکل افتراضي بحیث یسهل شراء الکتب لجمیع المواطنین في مختلف انحاء البلاد.

واکد صالحي علی أن للمعرض میزتان: الاولی أن العالم تاثر بوباء کورونا وخاصة صناعة النشر في القطاع الثقافي فخططنا هذا المعرض لتعویض الخسائر في هذا القطاع. و المیز ةآلثانیة و نظرا لشغف قراء الکتب الی شراءه فقد بینت لنا الاحصائیات أن مستوی القراءة للکتب قد ارتفع في اجواء الجائحة فققرنا دن نقیم المعرض افتراضیا لتغطیة هذا الطلب إضافة الی عرض الکتب الالکترونیة.

علما أن المعرض سیبدأ عمله رسمیا من التاسعة صباحا لیوم غد الاربعاء.

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