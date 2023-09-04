٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٦:١٣

تقریر مصور... وزير الخارجية الإيراني يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ظهر اليوم وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أولويا رومبا في طهران.

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