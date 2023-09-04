مالتي مدیا الصور ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٦:١٣ Download photos تقریر مصور... وزير الخارجية الإيراني يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ظهر اليوم وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أولويا رومبا في طهران. سمات حسين أميرعبداللهيان بوركينا فاسو العلاقات الدولية محتوى ذات صلة أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو في طهران وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأخرى بعد انتهاء حظر الأسلحة رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي
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