أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان التقى وناقش مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو صباح اليوم (الاثنين) اخر تطورات العالاقات الثنائية والاقليمية والدولية في طهران.

/انتهى/