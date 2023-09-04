أمير عبداللهيان يستقبل وزيرة خارجية بوركينا فاسو في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان التقى وناقش مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو صباح اليوم (الاثنين) اخر تطورات العالاقات الثنائية والاقليمية والدولية في طهران.
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التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو صباح اليوم (الاثنين) في طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان التقى وناقش مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو صباح اليوم (الاثنين) اخر تطورات العالاقات الثنائية والاقليمية والدولية في طهران.
/انتهى/
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