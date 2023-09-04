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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٣، ٣:٢٦ م

رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي

رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي

صرح الرئيس الإيراني، السيد ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، هما دولتان مؤثرتان في المنطقة وان ايران تتخذ نهج تطوير العلاقات وتعزيزها مع جيرانها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية، علي رضا عنايتي، برئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، وذلك عشية مغادرته إلى الرياض لبدء اعماله.

وفي هذا اللقاء، أكد السيد إبراهيم رئيسي على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، وذكر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعيا إلى استخدام الطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض.

وقال رئيسي: "إن التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يعزز موقف الدول الإسلامية في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية."

هذا وقد اعلن سفير إيران الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، فق وقت مبكر من اليوم الإثنين، انه سيغادر البلاد إلى الرياض غدا الثلاثاء، قائلا: "التقيت بوزير الخارجية وتلقيت توصياته فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية".

/انتهى/

رمز الخبر 1936547

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