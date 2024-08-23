مالتي مدیا الصور ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٢٠:٥١ Download photos بالصور.... القافلة البارالمبية الإيرانية تصل إلى باريس وصلت القافلة البارالمبية الإيرانية إلى باريس بعد ظهر اليوم، وكان في استقبالها سفير إيران لدى فرنسا. سمات الالعاب البارالمبية قافلة ايران الرياضية بارالمبياد باريس فرنسا محتوى ذات صلة انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في أولمبياد باريس وزير الرياضة الإيراني يصل إلى باريس فرنسا...من سوء السمعة في السياسة امام غزة حتى سوء الادارة والاستضافة في الالعاب الاولمبية
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