٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٢٠:٥١

بالصور.... القافلة البارالمبية الإيرانية تصل إلى باريس

وصلت القافلة البارالمبية الإيرانية إلى باريس بعد ظهر اليوم، وكان في استقبالها سفير إيران لدى فرنسا.

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