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٢٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ م

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

انطلق اليوم الجمعة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مع اجراء برامج مختلفة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 الجمعة، الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (17:30 ت غ) بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وحمل أسطول من الزوارق آلاف الرياضيين والفنانين على طول نهر السين في عرض يستمر نحو أربع ساعات بدأ حوالي الساعة 7.30 مساء بالتوقيت المحلي (17.30 بتوقيت جرينتش). وسيؤدي الراقصون عروضهم على أسطح المباني فيما وصفه المنظمون بأنه "عرض متكامل".

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وانفجرت هتافات الحشود في باريس مع ظهور أسطورة كرة القدم زيدان في مقطع الفيديو الافتتاحي.

/انتهى/

رمز الخبر 1946877

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