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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ ص

بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في أولمبياد باريس

بطل جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في أولمبياد باريس

انسحب البطل الجزائري "رضوان مسعود إدريس" من منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوغراما للرجال في ألعاب باريس وقبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية في بيان إن "منافس توهار انسحب من المنافسة".

وأضافت "ستواصل البعثة الإسرائيلية التنافس مع وضع القيم الأولمبية في الاعتبار ونعتقد أن هذا النوع من السلوك ليس له مكان في عالم الرياضة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الجزائري للجودو.

وفاز إدريس (23 عاما) بالميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية للجودو عام 2022 وفاز في نفس العام بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، بفئة وزن 73 كغ.

وفي 2021، انسحب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب نزال محتمل أمام بوتبول في الدور الثاني. ثم تم إيقافه لمدة 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

ثم لم يحضر السوداني محمد عبد الرسول لمواجهة بوتبول في الجولة 32 من المباراة على الرغم من خوضه مرحلة الوزن قبلها.

/انتهی/

رمز الخبر 1946944

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