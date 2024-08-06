فرنسا...من سوء السمعة في السياسة امام غزة حتى سوء الادارة والاستضافة في الالعاب الاولمبية

وكالة مهر للأنباء- تقترب الألعاب الأولمبية ببطء من أيامها الأخيرة ويحاول رياضيو الدول الوصول إلى الميدالية في أكبر حدث رياضي في العالم، ولكن ان الحكومة الفرنسية أظهرت خلال هذه الألعاب، انها ليست فقط سيء السمعة وذا الوجه القبيح في مجال السياسة والدعم عن جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل انها حسب رأي الرياضيين المشاركين في اولمبياد باريس، تعاني ايضا من سوء الادارة والاستضافة حتى في مجال الرياضة وتكون مضيفا سيئا جدا، حيث ان الرياضيين اشتكوا واحتجوا منذ بداية الألعاب من سوء استضافة فرنسا، ومع قدوم الأيام الأخيرة بلغت الاحتجاجات ذروتها.

وما يمكن ملاحظته هو أن الفرنسيين لم يتمكنوا بعد من تنفيذ ما وعدوا به، والدول الحاضرة في باريس تشكو بشدة من قلة المرافق والغذاء وغياب التخطيط، وهذا ليس سوى جزء من المشاكل في فرنسا. التقرير الذي تقرأونه هو صوت احتجاج الرياضيين والمدربين المحتجين على استضافة الفرنسيين، ومن بينهم الرياضيون الإيرانيون أيضًا شهود على هذه الأحداث غير المخطط لها.

شكوى واحتجاج شديد على جودة الطعام

بعد أن أصبح احتجاج المدير التنفيذي للجنة الأولمبية البريطانية مثيرًا للجدل، أكد رياضيون من بلدان أخرى أيضًا سوء نوعية وجودة الطعام في القرية الأولمبية. حيث ان البريطانيين قاموا بحظر الطعام هناك، وتسببت نيئة اللحوم لمختلف الأطعمة في اتخاذ عدة دول قراراً مفاجئاً بحظر الغذاء. وهي قضية أعرب عنها أيضًا نوشاد عالميان، لاعب تنس الطاولة الوطني في إيران، وقال: "الظروف من حيث المرافق والغذاء مروعة. ذات ليلة لم يكن هناك طعام على الإطلاق وأكلت فقط الأرز الفارغ! بالطبع عندما نحتج على ذلك، سيقولون هو ذريعة، بينما غادر منتخبات بريطانيا والتايبية الصنيية القرية بسبب نقص الطعام".

لا يوجد تنظيف

احتج علي رضا سهرابيان، رئيس اتحاد ركوب الكنو الايراني، بشدة على اوضاع تنظيف القرية الأولمبية، وقال: "هناك مشاكل كثيرة في قضية الغذاء وليس هناك الكثير من التنوع. أطعمة القرية مناسبة جدًا لإنقاص الوزن! لقد فقد رياضيونا الوزن ولم يكن الأمر يقتصر علينا فقط. انتقدت جميع الدول هذه القضية. التنظيف أسوأ من الطعام. أسوأ ما في مطعم القرية هو عدم النظافة. حتى أنهم أعطوني ملعقة متسخة عدة مرات ووضعناها في الماء المغلي وقمنا بتنظيفها بأنفسنا!"

البطل الأولمبي ينام في الحديقة!

بعد نشر صورة بطل السباحة الأولمبي توماس تشيكون وهو نائم في الحديقة وحديثه عن عدم وجود تهوية في المسكن وانتقاله إلى الحديقة للراحة والنوم، اعترض الدراج الإيطالي رينيه باخ أيضا على تكييف الهواء في المسكن وذهب للراحة في الشارع القريب من القرية! المشكلة التي أكدها الرياضيون الإسبان والأتراك والايرانيون... جميل لطف الله نسب، المدير الفني لتنس الطاولة الإيراني يقول في هذا الصدد: "لدينا أيضًا الكثير من المشكلات في التنقل. لا يوجد مكيف هواء، ولمدة ساعة وربع تقريبًا عندما نكون في الحافلة، يتم إغلاق نوافذ الحافلات لأسباب أمنية. اللاعبون يمرضون من الحرارة. وفيما يتعلق بتكييف الغرف، فقد استخدموا المبرد المائي الذي يجعل الهواء في الغرفة حارا، واذا اردنا ان نفتح النافذة، تدخل البعوض في الغرفة وتصبح من الصعب الراحة على الإطلاق! كما واجهنا مشكلة المياه المعدنية. من الصعب الحصول على المياه المعدنية، وفي باريس كانت هناك اجهزة كان علينا الحصول على المياه منها، ولم يكن في هذه الاجهزة ماء أيضًا في الغالب! وكلما زدنا من احتجاجنا، كلما لم يتغير شيء".

سرقة في وضح النهار!

بعد تعرض معسكر منتخب الأرجنتين للسرقة، سُرقت أيضًا حقيبة زيكو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، كما فُقدت معدات ركوب الدراجات الخاصة بالمنتخب الأسترالي، والتي كانت في سيارته! كما أعلن خافيير ماسكيرانو عن سرقة ساعة ألمادا لاعب وسط منتخب الأرجنتين، وقال: "فرنسا ليست آمنة! حتى معدات التدريب الخاصة بفريقي سُرقت في وضح النهار، وصوتنا الاحتجاجي لا يصل إلى أي مكان". وقبل ذلك، كان المسؤول الايراني مناف هاشمي قد احتج مراراً وتكراراً على سوء حالة القرية، كما أعلن وزير الرياضة في اليونان والفلبين في مقابلة أنهما سئما سوء حالة القرية. وذلك بينما حاول أودي كاسترو، وزير الرياضة الفرنسي، صرف الرأي العام عن مأساة باريس ودفع الجميع إلى شغف الرياضة وأعلن: "نحن نقوم بتقييم المشاكل وسنضمن رضا جميع الرياضيين. " في هذه الأيام، يجب على المرء أن يحاول إيلاء المزيد من الاهتمام للرياضة والتحدث بشكل أقل عن المشاكل! لكن هل ستحسن الاحتجاجات الأمور؟ لم يتبق سوى أيام قليلة حتى النهاية الرسمية لأولمبياد 2024.

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