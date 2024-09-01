مالتي مدیا الصور ١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٥:٣١ Download photos تقرير مصور...اقامة مراسم عزاء بمناسبة وفاة النبي (ص ) في مدينة مشهد المقدسة أقيمت مراسم عزاء بمناسبة وفاة النبي (ص ) في حسينية مكتب ممثل ولي الفقيه في مدينة مشهد المقدسة . سمات مشهد وفاة النبي مراسم عزاء محتوى ذات صلة ذكرى وفاة خاتم المرسلين (ص) إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية تقرير مصور...مرقد الإمام الحسين (ع) يتشح بالسواد مع ذكرى وفاة النبي محمد (ص) عشرات الآلاف في النجف لإحياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص) إیران...حملة وطنية لتلاوة سورة "محمد" في ذكرى وفاة النبي (ص) 6 ملايين زائر يحيون زيارة وفاة النبي (ص) في النجف
تعليقك