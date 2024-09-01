١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٥:٣١

تقرير مصور...اقامة مراسم عزاء بمناسبة وفاة النبي (ص ) في مدينة مشهد المقدسة

أقيمت مراسم عزاء بمناسبة وفاة النبي (ص ) في حسينية مكتب ممثل ولي الفقيه في مدينة مشهد المقدسة .

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