6 ملايين زائر يحيون زيارة وفاة النبي (ص) في النجف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت العتبة في بيان أن "ستة ملايين زائر توافدوا خلال إحياء مراسم زيارة مرقد الإمام علي في ذكرى وفاة النبي محمد (ص).

وأعلنت فرقة العباس القتالية، صباح اليوم، نشر قواتها على امتداد 11 كم من النجف باتجاه بابل لتأمين حياة الزائرين.

وقالت الفرقة في بيان إنها "انتشرت على المحور الشرقي لمدينة النجف ضمن خطة تأمين زيارة مرقد الامام علي لأحياء ذكرى رحيل النبي محمد، وبالتنسيق مع القيادات الامنية".

وأضافت أن "الانتشار جاء على مسافة 11 كم من محافظة النجف باتجاه بابل وبواقع 5 مفارز آلية واجبها تأمين الحماية للزائرين، وستسمر بأداء الواجب لحين انتهاء مراسم الزيارة".

وأشار البيان إلى أن "الفرقة أعلنت بدء تنفيذ خطة زيارة الامام علي ضمن (حشد العتبات) وبمشاركة القوات المدرعة والتكتيكية والنخبة التابعة للفرقة".

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