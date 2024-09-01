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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:١٧ م

إیران...حملة وطنية لتلاوة سورة "محمد" في ذكرى وفاة النبي (ص)

إیران...حملة وطنية لتلاوة سورة "محمد" في ذكرى وفاة النبي (ص)

 يقيم مركز الشئون القرآنية التابع إلى العتبة الرضوية حملة "رحمة للعالمين" الوطنية لتلاوة سورة محمد (ص) بصورة جماعية بالتزامن مع ذكرى وفاة النبي (ص).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتزامن مع ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد(ص) وشهادة سبطه الإمام الحسن(ع) سیطلق مرکز الشؤون القرآنية التابع للعتبة الرضوية المقدسة حملة "رحمة للعالمين" الوطنية.

والحملة ستكون عبارة عن تلاوة جماعية لسورة محمد (ص) وإهداء أجر وثواب التلاوة إلى حضرة النبي (ص).

وحددت العتبة الرضوية المقدسة مساء اليوم الأحد مطلع سبتمبر 2024، بعد إقامة صلاتي المغرب والعشاء، موعداً لإطلاق الحملة.

وسيتم إطلاق الحملة بالتزامن في مرقد الإمام الرضا (ع) وفي العتبات المقدسة والبقاع المتبركة وعدد من المساجد على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1948107

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