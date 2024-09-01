إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها أقيمت صباح اليوم في الحسينية التابعة لوزارة الرياضة والشباب مراسم عزاء وفاة النبي(ص) واستشهاد الامام الحسن المجتبي (ع) واستشهاد الامام الرضا(ع)، كما أقيمت صلاة الظهر والعصر.

وحضر هذه المراسم وزير الرياضة والشباب، احمد دنيا مالي واللاعبون واللاعبات للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، والمنتخب الوطني لكرة القدم وكرة الصالات للسيدات، وحشد من النواب والرياضيين.

يذكر ان اليوم الـ28 من شهر صفر يصادف ذكرى وفاة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، والامام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث يقيم الشعب الايراني في انحاء البلاد مراسم العزاء بطقوسهم المختلفة.

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