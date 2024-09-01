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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٠٠ م

إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية

إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية

أقيمت صباح اليوم مراسم عزاء لوفاة الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وزارة الرياضة والشباب.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها أقيمت صباح اليوم في الحسينية التابعة لوزارة الرياضة والشباب مراسم عزاء وفاة النبي(ص) واستشهاد الامام الحسن المجتبي (ع) واستشهاد الامام الرضا(ع)، كما أقيمت صلاة الظهر والعصر.

وحضر هذه المراسم وزير الرياضة والشباب، احمد دنيا مالي واللاعبون واللاعبات للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، والمنتخب الوطني لكرة القدم وكرة الصالات للسيدات، وحشد من النواب والرياضيين.

إقامة مراسم عزاء لوفاة النبي صلى الله عليه وآله سلم في وزارة الرياضة والشباب الايرانية

يذكر ان اليوم الـ28 من شهر صفر يصادف ذكرى وفاة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم، والامام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث يقيم الشعب الايراني في انحاء البلاد مراسم العزاء بطقوسهم المختلفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1948103

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