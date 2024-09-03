مالتي مدیا الصور ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٤:٥٢ Download photos تقریر مصور...الرئيس الایرانی یلتقی الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مع الناشطين الاقتصاديين في خراسان الرضوية صباح اليوم الثلاثاء. سمات مسعود بزشكيان محافظة خراسان الرضوية الناشطين الاقتصاديين محتوى ذات صلة بزشکیان: المبدأ الاساس بالنسبة للحكومة هو رضا الشعب بزشكيان يؤكد دعم ايران الكامل لنضال الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الكيان الصهيوني الغاصب شاهد....الرئيس الايراني يزور المشاركين في مسيرة زيارة الإمام الرضا(ع) عشية ذكرى استشهاد الامام الرضا(ع)..رئيس الجمهورية يصل الى مدينة مشهد المقدسة في اولى رحلاته الداخلية السفير الإيراني الجديد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي اليمني
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