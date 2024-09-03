٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٤:٥٢

تقریر مصور...الرئيس الایرانی یلتقی الناشطين الاقتصاديين في محافظة خراسان الرضوية

التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مع الناشطين الاقتصاديين في خراسان الرضوية صباح اليوم الثلاثاء.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha