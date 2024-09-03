بزشكيان يؤكد دعم ايران الكامل لنضال الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الكيان الصهيوني الغاصب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة إلى مؤتمر "المجاهدون في الغربة" المُنعقد في مدينة دامغان التابعة لمحافظة سِمنان بمشاركة ضيوف من ٢٦ دولة، صرح رئيس الجمهورية: "إن الحكومة الرابعة عشرة على استعداد تام للدعم الكامل لنضالات كافة المضطهدين في العالم ضد جبهة الاستكبار، وخاصة مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد النظام الصهيوني الغاصب".

واضاف بزشكيان: "منذ بداية ولايتي في الحكومة، وبما أنني أعتبر هذه السياسة متوافقة مع المثل العليا للثورة الإسلامية، فقد أعلنت دعمي المطلق للشعب الفلسطيني والمضطهدين في العالم، وشددت على استعدادي لدعمهم حتى تحقيق حقوقهم في كافة المجالات".

وتابع: "أعتقد أنه في كل مسؤولية وفي كل موقف، يجب أن نعتبر أنفسنا ملزمين بطلب العدالة ونصرة أصحاب الحق والمظلومين؛ لأنه بلا شك، فإن مطالبة الحق من قبل النخب والضمائر المستيقظة الساعية للحق والعدالة يمكن أن تكون انارة لرسم وتحقيق مستقبل مشرق والعيش في ظل العدالة والرخاء".

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