السفير الإيراني الجديد يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم "علي محمد رضائي" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صنعاء، اوراق اعتماده لـ "مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني.

وتم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يتوافق مع مصالح الطرفين.

وإلى ذلك، رحب رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني بالسفير الإيراني الجديد وتمنى له طيب الإقامة في اليمن والنجاح في مهمته الموكلة إليه.

كما أكد المشاط أن المؤسسات اليمنية المعنية ستقدم له كافة التسهيلات للقيام بمهمة رضائي.

وخلال هذا اللقاء نقل سفير بلادنا للمشاط تحيات الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان وتمنياته للأمة اليمنية الصحة والتقدم والتنمية.

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