١٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٢

تقریر مصور...مناورات الدفاع الجوي للجيش في منشأتي فوردو وخنداب النوويتين

انطلقت قبل ساعات قليلة مناورات اقتدار 1403 للدفاع الجوي للجيش استمراراً لمناورات اقتدار القوات المسلحة.

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