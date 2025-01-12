مالتي مدیا الصور ١٢ يناير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٢ Download photos تقریر مصور...مناورات الدفاع الجوي للجيش في منشأتي فوردو وخنداب النوويتين انطلقت قبل ساعات قليلة مناورات اقتدار 1403 للدفاع الجوي للجيش استمراراً لمناورات اقتدار القوات المسلحة. سمات مناورات اقتدار 1403 ايران القوات الجوية الايرانية محتوى ذات صلة مناورات "اقتدار 1403" للقوات الدفاع الجوي للجيش الايراني تبدأ مساء اليوم بدء مناورات "اقتدار 1403" للدفاع الجوي للجيش في المناطق الغربية والشمالية للبلاد منظومة "9 دي" تدمر قنبلة خارقة للتحصينات خلال مناورات نطنز
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