منظومة "9 دي" تدمر قنبلة خارقة للتحصينات خلال مناورات نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أُجريت المرحلة الأولى من المناورات المشتركة لـ"اقتدار الدفاع" ضمن نطاق الدفاع الجوي لمركز نطنز النووي اليوم الثلاثاء من قبل قوات الجوفضاء للحرس الثوري. وتأتي هذه المناورات ضمن سلسلة مناورات "اقتدار" التي تنفذها القوات المسلحة، وتم خلالها تدمير الطائرات والصواريخ الافتراضية للعدو بنجاح.

خلال هذه المناورات، شاركت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري في تدريبات دفاع نقطي وشامل لحماية مركز نطنز النووي، حيث اشتبكت مع 30 هدفًا يقترب من المنطقة.

في هذه المرحلة، تم تفعيل منظومات الدفاع قصيرة المدى "درفول" و"تور M1"، القادرة على مواجهة الأهداف ذات الارتفاع المنخفض، لتدمير الطائرات المسيّرة وصواريخ الكروز، ونجحت في تدمير الأهداف المعادية.

بعد إطلاق الصواريخ وتنفيذ العمليات، قامت هذه المنظومات بتغيير مواقعها لتُربك حسابات العدو.

أُجريت هذه المرحلة من المناورات تحت قيادة العميد حاجي زاده، قائد قوات الجوفضاء للحرس الثوري.

كما شاركت منظومة الدفاع "9 دي"، المصممة لمواجهة صواريخ الكروز والطائرات المسيّرة والقنابل الخارقة للتحصينات، حيث تولت مهمة تدمير قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة.

ونجحت هذه المنظومة خلال المناورات في اعتراض القنبلة الخارقة خلال أقل من 15 ثانية، وتدميرها على بُعد 17 كيلومترًا.

المراحل الأخرى من المناورات لا تزال مستمرة، حيث تواصل منظومات الدفاع الجوي التابعة لقيادة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري تنفيذ مهامها في ظل ظروف قاسية للحرب الإلكترونية.