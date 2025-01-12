بدء مناورات "اقتدار 1403" للدفاع الجوي للجيش في المناطق الغربية والشمالية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المناورات المشتركة لهيئة الدفاع الجوي للجيش، والتي بدأت قبل أيام برمز "يا علي بن أبي طالب (ع)"، انطلقت صباح اليوم بقيادة قوة الدفاع الجوي للجيش، في مناطق الدفاع الجوي الغربية والشمالية في فوردو وخندب.

وتجري مناورات اقتدار 1403 للقوة الدفاعية الجوية للجيش في ظروف واقعية تمامًا، تشارك وحدات الصواريخ ووحدات الرادار ومراقبو مشروع البصيرة ووحدات الغابة وأنظمة التخويف والخداع للدفاع الجوي والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية في مهام هجومية ودفاعية.

التقدير الفعلي للفعالية التشغيلية لخطط الدفاع الجوي ضد عدوان العدو، وضمان التفوق الاستخباراتي وتحقيق القدرة على اكتشاف الأهداف المهاجمة في الوقت المناسب باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الرادار النشطة واعتراض الإشارات السلبية وأجهزة الاستشعار البصرية والمراقبة المتاحة لدى الدولة وتطوير الأداء التكتيكي والفني للكوادر العملياتية والفنية في ظروف ساحة المعركة الحقيقية للدفاع الجوي وممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع السلبي لأنظمة الدفاع الجوي مع التركيز على مبدأ الانتشار السريع من اهم اهداف هذه المناورات.

في هذه المناورات، ستدافع قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، باستخدام التنظيم القتالي المتاح لها، من المناطق المهمة والحساسة تحت مسؤوليتها ومراكز مهامها، ضد الهجمات الجوية والصاروخية المحاكاة من خلال تنفيذ مراحل الاكتشاف والتحديد والاعتراض، وتتولى شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد قيادة الجهود في صد العمليات الهجومية للعدو في منطقتي فوردو وخنداب.

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