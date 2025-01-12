هدير منظومات "15 خرداد" و "تلاش" الصاروخية وتدمير الطائرات المعادية في فردو وخنداب

أفادت وكالة مهر للأنباء ووفقاً لتقرير صادر عن الجيش الإيراني، في هذه المناورة، التي تضمنت هجوماً ليلياً من قبل طائرات مأهولة وغير مأهولة للعدو الافتراضي على مواقع حساسة في فردو وخنداب، قامت قوة الدفاع الجوي باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة الرصد النشطة مثل الرادارات، وأجهزة الاستماع للإشارات غير النشطة، وأجهزة المراقبة البصرية، بتنفيذ عمليات اكتشاف وتعقب الأهداف الجوية المعادية. كما تم تسليم هذه الأهداف إلى منظومات "15 خرداد" و"تلاش" عبر شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، مما أدى إلى تدميرها بنجاح.

وشملت هذه المرحلة من المناورة تدريبات على اعتراض الطائرات المعادية باستخدام الطائرات المأهولة التابعة للقوة الجوية للجيش، إضافة إلى تنفيذ خطط الدفاع المدني، وإعادة تموضع المنظومات بشكل تكتيكي، واستخدام تكتيكات الحركة وإطلاق النار من المنظومات الصاروخية في المناطق المشتبكة في المناورة.

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