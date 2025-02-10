١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٤:٢٢

تقریر مصور... حضور حماسي لاهالي مدينة اصفهان في مسيرة 22 بهمن

شارك اهالي مدينة اصفهان في مسيرة 22 بهمن والذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية بحماس وايمان وعقيدة راسخة.

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