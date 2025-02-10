مالتي مدیا الصور ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ١٤:٢٢ Download photos تقریر مصور... حضور حماسي لاهالي مدينة اصفهان في مسيرة 22 بهمن شارك اهالي مدينة اصفهان في مسيرة 22 بهمن والذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية بحماس وايمان وعقيدة راسخة. سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) ايران مدينة اصفهان محتوى ذات صلة رئيس مجلس الإعلام للحكومة الايرانية: مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات 22 بهمن رد حاسم على الاعداء بالصور.. مسيرة 22 بهمن للاحتفال بذكرى انتصار الثورة في بيرجند فیدیو... اهالي مدينة رشت يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مسيرة 22 بهمن وزير الداخلية الإيراني: لن ننخدع بابتسامات أعدائنا التي تتناقض مع اعمالهم وسلوكهم القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي: مبدأ حسن الجوار يعتبر أحد الركائز الأساسية للثورة تقرير مصور... مسيرة 22 بهمن في جميع أنحاء البلاد حضور العميد قاآني في مسيرة 22 بهمن
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