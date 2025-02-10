وزير الداخلية الإيراني: لن ننخدع بابتسامات أعدائنا التي تتناقض مع اعمالهم وسلوكهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، لفت خلال مسيرات اذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، أن اليوم لن ننخدع بابتسامات أعدائنا وكلماتهم الجميلة،التي تتناقض مع أفعالهم وسلوكهم، لأن تجربة التاريخ والسنوات القليلة الماضية، صوب أعيننا.

وأضاف الاعداء يعلنون في خطاباتهم أنهم يدعمون الشعب الإيراني يدعونا للتفاوض لنصبح حياة أفضل وفي نفس الوقت يصدرون أوامر يتنفيذ أشد العقوبات ضد الشعب الإيراني ونزع سلاحه.

وأكد أنه لا شك أن وحدة وتضامن وتكاتف الشعب الإيراني حول مبادئ الإمام الراحل وإجراءات وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية سوف تحبط كافة المؤامرات.

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