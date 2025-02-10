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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٤٥ م

فیدیو... اهالي مدينة رشت يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مسيرة 22 بهمن

فیدیو... اهالي مدينة رشت يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مسيرة 22 بهمن

 أحرق أهالي مدينة رشت الثوريون أعلام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال مشاركتهم في مسيرة 22 من بهمن.

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رمز الخبر 1954179

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