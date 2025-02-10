https://ar.mehrnews.com/news/1954179/ ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١:٤٥ م رمز الخبر 1954179 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٠/٠٢/٢٠٢٥، ١:٤٥ م فیدیو... اهالي مدينة رشت يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مسيرة 22 بهمن أحرق أهالي مدينة رشت الثوريون أعلام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال مشاركتهم في مسيرة 22 من بهمن. تحميل 8 MB رمز الخبر 1954179 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور... مسيرة 22 بهمن في جميع أنحاء البلاد رئيس مجلس الإعلام للحكومة الايرانية: مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات 22 بهمن رد حاسم على الاعداء حضور العميد قاآني في مسيرة 22 بهمن السفير الإيراني في الكويت: سنتغلب على العقوبات والتحديات الداخلية بالمقاومة تقریر مصور... حضور حماسي لاهالي مدينة اصفهان في مسيرة 22 بهمن عراقجي: ثورة الشعب الإيراني جاءت حتى لا يتمكن أي أجنبي من إملاء أوامره علينا بالصور.. مسيرة 22 بهمن للاحتفال بذكرى انتصار الثورة في بيرجند ايجئي: الأمريكيون يخشون من الدعم الشعبي للثورة الإسلامية سمات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية(0) ايران مدينة رشت
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