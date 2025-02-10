القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي: مبدأ حسن الجوار يعتبر أحد الركائز الأساسية للثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أقيمت من قبل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات، بحضور السيد زيودي وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً عن الحكومة، والمسؤولين المحليين، والدبلوماسيين الأجانب المقيمين في دبي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء المؤسسات الإيرانية، وأعضاء المجلس التجاري الإيراني، ورجال الأعمال الإيرانيين، والناشطين الاقتصاديين، وبعض الأطباء من المستشفيات الإيرانية والمثقفين، فضلاً عن المهتمين بالثورة الإسلامية.

وفي هذا اللقاء، اعتبر السيد سليماني القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية، خلال إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مبدأ حسن الجوار أحد الركائز الأساسية للثورة الإسلامية الإيرانية. وأكد أن الوحدة في المنطقة ليست هدفاً بعيد المنال، وبالتعاطف والتعاون المشترك نستطيع أن نخلق مستقبلاً أكثر إشراقاً وأفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة.

وأشار خلال هذه المراسم إلى بعض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي حققتها الثورة الإسلامية الإيرانية، كما ألقى الضوء على التقدم العلمي الذي أحرزته المرأة بعد الثورة.

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