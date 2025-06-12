مالتي مدیا الصور شیرین سماره ١٢ يونيو ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦ Download photos أكبر راية علوية ترفرف في سماء طهران أقيمت مساء أمس الأربعاء في منطقة عباس آباد، مراسم رفع أكبر راية علوية بمساحة 1000 متر مربع. سمات امير المؤمنين الامام علي (ع) عيد الغدير "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير محتوى ذات صلة احتفالية "أطفال بابا حيدر" في يزد بمناسبة عيد الغدير الأغر مسارح متنقلة في مهرجان غدير 10 كيلومتر توزيع أكثر من 7000 وجبة غذائية بمناسبة عيد الغدير في مدينة مشهد المقدسة الغدير: نموذج مستدام لبناء النظام الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية
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