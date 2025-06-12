شیرین سماره
١٢ يونيو ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦

أكبر راية علوية ترفرف في سماء طهران

أقيمت مساء أمس الأربعاء في منطقة عباس آباد، مراسم رفع أكبر راية علوية بمساحة 1000 متر مربع.

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