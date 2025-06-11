مسارح متنقلة في مهرجان غدير 10 كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية في مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين، تزامناً مع يوم عيد الغدير ومهرجان "غدير 10 كيلومتر"، ستقدم ثلاثة مسارح متنقلة تابعة لمركز التنمية الفكرية برامج في شارع الثورة بين تقاطع ولي عصر وشارع جمال زاده.

تقدم المسارح المتنقلة التابعة لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين على طول مسار "حفلة غدير 10 كيلومتر" برامج مثل الغناء الجماعي، ورواية القصص، وقراءة الكتب، وعرض مقاطع الفيديو الموسيقية، والعروض الموسيقية، والمسابقات، وغيرها من البرامج الثقافية للأطفال والمراهقين المشاركين.

ويعد عرض الدمى الطويلة في حفل "الغدير" أحد البرامج الأخرى لمركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في هذا اليوم.

سيقام حفل "غدير 1404" في طهران و500 مدينة و20 دولة حول العالم في يوم الغدير في وقت واحد.

يستضيف هذا الاحتفال في طهران ضيوف أمير المؤمنين (ع) من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة يوم السبت 14 حزيران/يونيو، بأكثر من 2400 موكب من ساحة الإمام الحسين (ع) إلى ساحة الحرية.

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