توزيع أكثر من 7000 وجبة غذائية بمناسبة عيد الغدير في مدينة مشهد المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عبد الرضا حداديان أن المؤسسة قد أعدت برامج خاصة للاحتفال بعيد الولاية، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة أهل البيت وخلق أجواء مفعمة بالفرح والروحانية في المجتمع.

كما أشار حداديان إلى أنه تم تخصيص حلوى وبلالين للأطفال، بهدف توفير أجواء مبهجة لهم، حيث ستقام هذه الفعاليات على مدار ثلاث ليالٍ مميزة بمناسبة عيد الولاية.

وأضاف حداديان أن بجانب الاحتفالات، تم التخطيط لبرامج ثقافية وتعليمية خلال هذه الأيام، تشمل محاضرات وفعاليات تعليمية حول معارف أهل البيت وأهمية عيد الولاية.

واختتم بالقول: "تعد هذه الاحتفالات فرصة مناسبة لتعزيز الروح الجماعية وإيجاد تلاحم في المجتمع، ومع مشاركة وتعاون الناس، يمكننا جعل هذه الاحتفالات أكثر تميزًا وفعالية في نشر ثقافة أهل البيت."

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