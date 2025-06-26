٢٦ يونيو ٢٠٢٥ - ٢٢:٠٥

اقامة مراسم تبديل الراية في حرم الامام الرضا(ع)

اقيمت عصر اليوم الخميس مراسم تبديل الراية في حرم الامام الرضا(ع)في الليلة الاولى من شهر محرم الحرام.

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