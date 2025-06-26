مالتي مدیا الصور ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ - ٢٢:٠٥ Download photos اقامة مراسم تبديل الراية في حرم الامام الرضا(ع) اقيمت عصر اليوم الخميس مراسم تبديل الراية في حرم الامام الرضا(ع)في الليلة الاولى من شهر محرم الحرام. سمات مرقد الامام الرضا (ع) محرم الحرام استبدال راية العتبة الرضوية محتوى ذات صلة صناعة الرايات الحسينية في العراق مع قدوم شهر محرم الحرام.. مرقد السيدة زينب (عليها السلام) يكتسي بالسواد فيديو..توافد حشود كبيرة من المواطنين الإيرانيين إلى مرقد الإمام الرضا (ع) لأداء صلاة العيد محرم الحرام..ماذا تعني ثورة الإمام الحسين عليه السلام مليونية العودة إرادة المقاومة الشعبية الأقوى في فلسطين /صور مع قدوم شهر محرم الحرام..اقامة "مواكب عزاء الإمام الحسين(ع)" ومراسم "طفل الرضيع" في إيران والعالم
تعليقك