مع قدوم شهر محرم الحرام.. مرقد السيدة زينب (عليها السلام) يكتسي بالسواد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكتسى مرقد السيدة زينب (عليها السلام) في دمشق يالسواد وذلك عشية شهر محرم الحرام.

ويقول أحد خدام هذا المقام أبو زينب: قوات الجولاني أرادت أن توقفنا، لكن محرم هو خطنا الأحمر.

وهذا على الرغم من أن قوات الجولاني قامت العام الماضي بجمع النقوش واعلام الحداد وحتى الأفراح من المرقد ولم تسمح بتركيبها.

لكن الآن، وبعد سبعة أشهر من التغييرات في سوريا، قام خدام مرقد السيدة زينب بتركيب قماش العزاء وكتابات محرم على المدخل وداخل الصحن. ويقال أن مراسم الحداد تقام أيضًا في الضريح.

/انتهى/