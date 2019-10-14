https://ar.mehrnews.com/news/1898513/ ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٥ رمز الخبر 1898513 العربية العربية ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٥ شريط مصور صناعة الرايات الحسينية في العراق يتجول الصحافي الايراني حامد هاديان في اسواق بصرة ليتحدث مع الذين يمتهنون صناعة الرايات الحسينية. تحميل 56 MB رمز الخبر 1898513 سمات مدينة البصرة رايات حسينية العراق الاربعين الحسيني حب الحسين يجمعنا مطالب مرتبط ايران والعراق يشكلان محورا استراتيجيا يمثل وحدة المسلمين قائد الثورة: الأميركان زادوا من عزّة الحرس الثوري بعد إجراءاتهم العدوانية مصرع عدد من الزوّار الإيرانيين في العراق إثر اصطدام حافلة
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