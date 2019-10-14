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١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٣:٠٥

شريط مصور

صناعة الرايات الحسينية في العراق

صناعة الرايات الحسينية في العراق

يتجول الصحافي الايراني حامد هاديان في اسواق بصرة ليتحدث مع الذين يمتهنون صناعة الرايات الحسينية.

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رمز الخبر 1898513

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