مع قدوم شهر محرم الحرام..اقامة "مواكب عزاء الإمام الحسين(ع)" ومراسم "طفل الرضيع" في إيران والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت اليوم الجمعة بالتزامن مع اول يوم من شهر محرم الحرام مراسم عزاء "الطفل الرضيع الحسيني"، إحياءً لذكرى ابن الإمام الحسين (عليه السلام) الرضيع، علي أصغر (عليه السلام)، ذي الستة أشهر، الذي استُشهد بدم بارد يوم عاشوراء في معركة كربلاء عام 680 ميلادي.

في هذه المراسم، تُلبس الأمهات أطفالهن ملابس خضراء وبيضاء خاصة، يُقال إنها تُشبه ملابس علي أصغر.كما يرتدي الأطفال عصابة رأس مكتوب عليها اسم علي أصغر.

وبحسب مسلم بهرامينجاد، المسؤول في المجلس، تُركّز مواكب هذا العام على الدور المحوري للأمهات وإحياء ذكرى الشهداء الرضع في إيران وقطاع غزة.

وأكد أن كل تجمع من تجمعات الرضع الحسينيين يُعدّ في الواقع حصنًا منيعًا للرواية.

"علينا أن ننقل رسالة عاشوراء إلى الأجيال والأمم من خلال الإبداع والترابط ورواية القصص المؤثرة".

/انتهى/