مالتي مدیا الصور جواد ماستری فراهانی ٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٢ Download photos بالصور..إقامة مراسم عزاء يوم عاشوراء في الناصرية اقيمت اليوم الاحد مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في العراق. سمات عاشوراء طقوس محرم الحرام الامام الحسين العزاء الحسيني محافظة ذي قار محتوى ذات صلة عاشوراء الحسيني(ع)..دروس وعبر للدفاع عن جبهة الحق والمظلومين اقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ضاحية بيروت رغم كل التهديدات.. قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء +الفيديو عارف: امة الإمام الحسين لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية
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