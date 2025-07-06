جواد ماستری فراهانی
٦ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٢

بالصور..إقامة مراسم عزاء يوم عاشوراء في الناصرية

اقيمت اليوم الاحد مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في العراق.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha