https://ar.mehrnews.com/news/1960262/ ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ ص رمز الخبر 1960262 إيران السياسة إيران السياسة ٠٦/٠٧/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ ص أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية غطت وسائل الاعلام العالمية حضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم عزاء ليلة عاشوراء. رمز الخبر 1960262 کپی شد محتوى ذات صلة رغم كل التهديدات.. قائد الثورة الاسلامية يشارك في مراسم عزاء ليلة عاشوراء +الفيديو موكب عزاء طلابي شعبي في ظهر تاسوعاء دعماً لقائد الثورة الاسلامية الجماعة الإسلامية الباكستانية:سيُقابل التهديد الموجه لسماحة آية الله الخامنئي بردٍّ من احرار العالم سمات قائد الثورة الإسلامية عاشوراء حسينية الامام الخميني
تعليقك