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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٣ ص

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

غطت وسائل الاعلام العالمية حضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم عزاء ليلة عاشوراء.

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

أصداء واسعة لحضور قائد الثورة الاسلامية في مراسم ليلة عاشوراء في وسائل الإعلام العالمية

رمز الخبر 1960262

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