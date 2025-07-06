جواد ماستری فراهانی
٦ يوليو ٢٠٢٥ - ١٠:٠٥

اقامة مراسم عزاء الامام الحسين(ع) ليوم عاشوراء في ضاحية بيروت

اقام اهالي ضاحبة بيروت اليوم الأحد مراسم عزاء الامام الحسين(ع) ليوم عاشوراء.

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