عارف: امة الإمام الحسين لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر النائب الأول للرئيس الإيراني مقطع فيديو للحاج محمود كريمي وهو يغني قصيدة "يا إيران" في ليلة عاشوراء في حسينية الإمام الخميني بحضور قائد الثورة الاسلامية على صفحته على إنستغرام، وكتب أن أمة الإمام الحسين في إيران لن تسمح بتحقيق الأحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران.



وجاء في نص مذكرة محمد رضا عارف: "من أجل إيران والوطن الأم، فإن أمة الإمام الحسين في إيران، بقلب واحد وصوت واحد وتماسكها الاجتماعية، لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران.

/انتهى/