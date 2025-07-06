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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص

عارف: امة الإمام الحسين لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران

عارف: امة الإمام الحسين لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف أن امة الإمام الحسين عليه السلام لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر النائب الأول للرئيس الإيراني مقطع فيديو للحاج محمود كريمي وهو يغني قصيدة "يا إيران" في ليلة عاشوراء في حسينية الإمام الخميني بحضور قائد الثورة الاسلامية على صفحته على إنستغرام، وكتب أن أمة الإمام الحسين في إيران لن تسمح بتحقيق الأحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران.


وجاء في نص مذكرة محمد رضا عارف: "من أجل إيران والوطن الأم، فإن أمة الإمام الحسين في إيران، بقلب واحد وصوت واحد وتماسكها الاجتماعية، لن تسمح بتحقيق الاحلام الشريرة لأصحاب النوايا السيئة في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960267
جواد ماستری فراهانی

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