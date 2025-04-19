انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة في روما

وأفادت وكالة مهر للأنبااء، انها انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان.

وتجري هذه المحادثات في إيطاليا برئاسة السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا وستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وتكون هذه الجولة من المفاوضات، مثل الجولة الأولى، غير مباشرة.

هناك الكثير من الأخبار المتناقضة القادمة من روما، ولا يملك أي صحفي أي معلومات عن داخل ومحتوى المفاوضات،.المفاوضات غير مباشرة وتتعلق بالقضايا النووية.

إن التاريخ الحضاري لمدينة روما الإيطالية والعلاقات الجيدة مع إيران من أسباب اختيار هذا الموقع للمفاوضات. ويحضر هذه المفاوضات ممثلان رفيعا المستوى من الولايات المتحدة وواحد من إيران.