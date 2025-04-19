بقائي: على وسائل الإعلام عدم تضخيم الأخبار الخاطئة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف "إسماعيل بقائي": "لقد بدأت هذه المفاوضات منذ حوالي ساعة، وهي تتم بشكل غير مباشر".

وفي حديثه، تناول بقائي بعض الأخبار الخاطئة التي تم تداولها حول المفاوضات، والضغوط الإعلامية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام، قائلًا: "هذه الضغوط ليست غير طبيعية. لقد واجهنا سابقًا مثل هذه الضغوط والروايات الخاطئة. نحن في وزارة الخارجية نعتبر من واجبنا تقديم معلومات دقيقة".

وتابع: "يجب على وسائل الإعلام لدينا أن تكون حذرة في عدم تضخيم هذه الأخبار الخاطئة، فالمعلومات التي تم ذكرها غير صحيحة، وهي جزء من عملية التضليل".

وأكد بقائي: "نحن نواصل العمل بتركيز ودون الانتباه إلى الضغوط، ونسعى لتحقيق مصالح الشعب الإيراني".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "طريقة إجراء هذه الجولة من المفاوضات مشابهة للجولة الأولى في مسقط، حيث يتواجد وفدان في قاعات منفصلة".

وأضاف: "وزير الخارجية العماني لديه يوم حافل ومشغول، ويتنقل بانتظام بين الوفدين".

وكشف بقائي أنه "قبل بدء المفاوضات الرسمية، تم عقد اجتماع بين السيد عراقجي ووزير الخارجية العماني"، حيث تم مناقشة كيفية سير العمل، كما أشرنا سابقًا، فإن هذه المفاوضات تتم بوساطة عمان.

كما أشار المتحدث إلى أنه "قبل إجراء المفاوضات، تم عقد اجتماع بين وزيري الخارجية الإيراني والإيطالي"، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأعربنا في هذا الاجتماع عن شكرنا لإيطاليا على التنسيق والتعاون مع عمان لاستضافة هذه الجولة من المفاوضات، وقد أعرب الجانب الإيطالي أيضًا عن شكره لتوفير هذه الفرصة لهم.

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