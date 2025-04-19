لا محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إيطاليا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ويأتي هذا الادعاء في وقت تجري فيه مفاوضات بين الطرفين بشكل غير مباشر.

تجري مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ نحو نصف ساعة في أحد المواقع الدبلوماسية العمانية في إيطاليا.

/انتهى/