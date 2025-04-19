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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:١٧ م

لا محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إيطاليا

لا محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في إيطاليا

زعمت مراسلة الشرق في روما هيبا نصر اليوم أن "الوفدين الأميركي والإيراني في غرفة واحدة في السفارة العمانية بروما"، وهو أمر غير صحيح.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ويأتي هذا الادعاء في وقت تجري فيه مفاوضات بين الطرفين بشكل غير مباشر.

تجري مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ نحو نصف ساعة في أحد المواقع الدبلوماسية العمانية في إيطاليا.

/انتهى/

رمز الخبر 1956817

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