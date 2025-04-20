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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٠ ص

مسؤول أميركي: أحرزنا تقدماً مع إيران ونستأنف المحادثات الأسبوع المقبل

مسؤول أميركي: أحرزنا تقدماً مع إيران ونستأنف المحادثات الأسبوع المقبل

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في حديثه للميادين، بأنّ الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، أحرزت "تقدماً ملحوظاً"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استئناف اللقاءات الأسبوع المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجانب الأميركي يرى أن المفاوضات المباشرة يمكن أن تكون أكثر فعالية، حيث وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، المحادثات بأنها "جيدة" وتُحرز تقدماً، موضحاً أنّها استمرت نحو 4 ساعات، وتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول بعض الأطر الرئيسية والأهداف، مع الاتفاق على استمرار المحادثات.

وأشار عراقجي إلى أنّ المحادثات الفنية على مستوى الخبراء ستبدأ يوم الأربعاء المقبل في سلطنة عمان لبحث التفاصيل والعمل على إطار لاتفاق محتمل، على أن يُعقد السبت المقبل اجتماع على المستوى السياسي في عمان لتقييم نتائج المفاوضات الفنية.

وأوضح الوزير الإيراني أنّ المحادثات تجري في إطار منطقي، وستستمر بهدوء وحذر، مؤكداً أنه لا يوجد سبب للتفاؤل أو التشاؤم في هذه المرحلة.

وبدوره، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إنّ المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تكتسب زخماً، وما كان غير محتمل أصبح الآن ممكناً.

يُذكر أنّ هذه التطورات تأتي في ظلّ جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

/انتهى/

رمز الخبر 1956835

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