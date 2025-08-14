وكالة مهر للأنباء، المحافظات: صباح الخميس، تزامنًا مع يوم اربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أظهر الشعب الايراني في جميع أنحاء البلاد إخلاصهم وحبهم الصادق للإمام الحسين (عليه السلام)، وتعاطفهم ووحدتهم، من خلال المشاركة في مسيرات احياء زيارة الاربعين تحت عنوان "الذين فاتتهم زيارة الاربعين في كربلاء".
إيران تتحول الى حسينية كبيرة..اقامة مسيرات زيارة الاربعين في أنحاء البلاد مشيا على الأقدام
بالتزامن مع يوم الاربعين الحسيني في إيران، أقام الشعب الايراني في انحاء البلاد مراسم احياء زيارة هذا اليوم بتنظيم مسيرات طويلة.
