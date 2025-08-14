إيران تتحول الى حسينية كبيرة..اقامة مسيرات زيارة الاربعين في أنحاء البلاد مشيا على الأقدام

وكالة مهر للأنباء، المحافظات: صباح الخميس، تزامنًا مع يوم اربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أظهر الشعب الايراني في جميع أنحاء البلاد إخلاصهم وحبهم الصادق للإمام الحسين (عليه السلام)، وتعاطفهم ووحدتهم، من خلال المشاركة في مسيرات احياء زيارة الاربعين تحت عنوان "الذين فاتتهم زيارة الاربعين في كربلاء".