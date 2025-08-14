  1. إيران
  2. الثقافة
١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:١٢ م

إيران تتحول الى حسينية كبيرة..اقامة مسيرات زيارة الاربعين في أنحاء البلاد مشيا على الأقدام

إيران تتحول الى حسينية كبيرة..اقامة مسيرات زيارة الاربعين في أنحاء البلاد مشيا على الأقدام

بالتزامن مع يوم الاربعين الحسيني في إيران، أقام الشعب الايراني في انحاء البلاد مراسم احياء زيارة هذا اليوم بتنظيم مسيرات طويلة.

وكالة مهر للأنباء، المحافظات: صباح الخميس، تزامنًا مع يوم اربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، أظهر الشعب الايراني في جميع أنحاء البلاد إخلاصهم وحبهم الصادق للإمام الحسين (عليه السلام)، وتعاطفهم ووحدتهم، من خلال المشاركة في مسيرات احياء زيارة الاربعين تحت عنوان "الذين فاتتهم زيارة الاربعين في كربلاء".

رمز الخبر 1961680
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات