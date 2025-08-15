https://ar.mehrnews.com/news/1961705/ ١٥/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٢٦ م رمز الخبر 1961705 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٥/٠٨/٢٠٢٥، ٢:٢٦ م فيديو.. الملايين يحيون أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة احيا الملايين من الزوار من جميع انحاء العالم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة. تحميل 2 MB رمز الخبر 1961705 کپی شد محتوى ذات صلة رئيس المقر المركزي للأربعين يعلن عن عودة ثلاثة ملايين زائر للأربعين إلى البلاد فيديو.. عراقجي يزور هيئات الهلال الأحمر الإيراني في كربلاء إيران تتحول الى حسينية كبيرة..اقامة مسيرات زيارة الاربعين في أنحاء البلاد مشيا على الأقدام سمات زيارة الاربعين ايران العراق
