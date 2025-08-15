  1. مالتي مدیا
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٢٦ م

فيديو.. الملايين يحيون أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة

احيا الملايين من الزوار من جميع انحاء العالم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة.

