فيديو..مسيرة أربعينية الإمام الحسين(ع) في نيشابور

أقام اهالي مدينة نيشابور مسيرة أربعينية مهيبة للإمام الحسين عليه السلام الذين فاتتهم الزيارة في كربلاء.
