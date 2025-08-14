https://ar.mehrnews.com/news/1961672/ ١٤/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص رمز الخبر 1961672 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/٠٨/٢٠٢٥، ١٠:٤١ ص فيديو..مسيرة احياء زيارة الاربعين في شيراز للذين فاتتهم الزيارة في كربلاء سطر أهالي مدينة شيراز ملحمة حسينية بحضورهم الحاشد في مسيرة احياء زيارة الاربعين الحسيني عليه السلام. تحميل 13 MB مسيرة احياء زيارة الاربعين في شيراز للذين فاتتهم الزيارة في كربلاء مسيرة احياء زيارة الاربعين في شيراز للذين فاتتهم الزيارة في كربلاء مسيرة احياء زيارة الاربعين في شيراز للذين فاتتهم الزيارة في كربلاء رمز الخبر 1961672 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة أهالي أراك يحيون ذكرى أربعين الإمام الحسين(ع) في مسيرة تمتد لـ١٢ كيلومترًا فيديو..مسيرة أربعينية الإمام الحسين(ع) في نيشابور احياء زيارة الاربعين في رشت للذين فاتتهم الزيارة في كربلاء شاهد..حشود غفيرة في اصفهان تملأ الشوارع في أربعينية استشهاد الامام الحسين سمات شيراز زيارة الاربعين الامام الحسين مسيرة الاربعين
