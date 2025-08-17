قائد الثورة الاسلامية ينشر تقريضا لكتاب "باسياد ابن التراب" في الملتقى الوطني "أحرار إيران"

أفادت وكالة مهر للأنباء، ستستضيف مدينة قزوين، عاصمة الأحرار الإيرانيين، الحدث الوطني "أحرار إيران" في 29 أغسطس 2025م؛ وهو احتفال يهدف إلى إحياء ذكرى ومسيرة الأحرار العظماء، وخاصة تكريم زعيم الأحرار الشهيد السيد "علي أكبر أبو ترابي فرد".

إن هذا الحدث الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لأدب الجهاد والمقاومة، يشكل فرصة لإعادة قراءة أجزاء أقل شهرة من تاريخ الثورة الإسلامية وشرح أبعاد مدرسة الإمام الخميني (ره) وطلابه البارزين.

من أبرز فقرات الحفل إصدار تقريظ سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الاسلامية على كتاب "باسياد ابن التراب = پاسیاد پسر خاک"، الذي يروي سيرة ونضال الشهيد السيد علي أكبر أبو ترابي فرد. ويصوِّرُ هذا الكتابُ جميعَ فصول حياة هذا الشهيد ونضالِه.

/انتهى/