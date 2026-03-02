الموجة12 من الوعد الصادق 4.. استهداف أهداف للجيش الأمريكي في الكويت والإمارات والبحرين ومضيق هرمز

وأفادت وكالة مھر للأنباء بأن الحرس الثوري أعلن أن الموجة الثانية عشرة من عملية «الوعد الصادق 4» في الساحة البحرية نُفذت عبر استهداف أهداف ثابتة ومتحركة تابعة للجيش الأمريكي المعادي في الكويت والإمارات والبحرين ومضيق هرمز، من خلال إطلاق 26 طائرة مسيّرة هجومية و5 صواريخ باليستية، في خطوة وُصفت بأنها إجراء حاسم وموجّه للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري ضد قواعد العدو.

وأوضح البيان أنه خلال هذه العمليات المشرفة، تعرضت القاعدة الأمريكية «عريفجان» في الكويت للاستهداف على مرحلتين بواسطة 12 طائرة مسيّرة. كما جرى استهداف مركز القيادة والسيطرة العسكري الأمريكي في قاعدة «المنهاد» في الإمارات بـ6 طائرات مسيّرة و5 صواريخ باليستية.

وأضاف أن المنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين أصيبت بـ6 طائرات مسيّرة وتم تدميرها. كما أشار إلى أن ناقلة الوقود «أثينا نوفا» التابعة لحلفاء أمريكا في مضيق هرمز لا تزال مشتعلة عقب إصابتها بطائرتين مسيّرتين.