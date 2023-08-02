استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي في مناورات حرس الثورة الاسلامیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه استخدم الحرس الثوري الايراني طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي في مناوراته بحیث ادّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا بدقة.

وفي مناورات " الاقتدار " للحرس الثوري الإيراني والتي بدأت صباح الیوم الأربعاء في الخليج الفارسي فی جزيرة بوموسى جنوب البلاد ، تم استخدام جميع أنواع الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات القائمة على الدفاع والمعرفة في البلاد.

في هذه المناورات قامت سفن بإطلاق صواريخ بسرعة 90 عقدة بحرية ، كما نفذت طائرات مسیرة و وطائرات برمائية وسفن مجهزة بذكاء اصطناعي وصواريخ باليستية بحرية عمليات ذكية ودقيقة في أجزاء مختلفة من هذه المناورات.

وأيضا ، اقيم استعراض بحري على مستوى عال من القوة والقدرة وفي اقصر وقت ممكن لنقل وحدات الباسيج (التعبئة) في محافظات فارس وهرمزکان من الساحل الى الجزيرة بمشاركة 3 سفن وهي الشهيد ناظري ، والشهيد مهدوي و الشهيد رودكي بالاضافة الى العوامتين البحريتين الشهيد دارا والشهيد رئيسي عن فئة الرعد وعوامة الباسيج البحرية الشعبية وقاذفات صواريخ فئة ذو الفقار.

وقد انطلقت هذه المناورات فجر صباح اليوم الاربعاء 2 آب / أغسطس في جزيرة بوموسى بحضور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي الايراني اللواء "حسين سلامي" و قائد بحرية الحرس الثوري الاسلامي الايراني اللواء الركن "علي رضا تنكسيري " ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والسلطات المحلية .

وقد أطلق على مناورات الاقتدار هذه اسم "القائد الشهيد إسحاق دارا" ، وتهدف "لإظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في حماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية" .

وسيتم اجراء التدريبات والحالات المختلفة بواسطة وحدات قتالية عملياتية عائمة و صاروخية ، بالاضافة الى طائرات مسيرة ، ووحدات جوية بحرية واجهزة الحرب الافتراضية الالكترونية وقوات الاستجابة السريعة من قبل كتائب الإمام الحسين (ع) بمحافظة هرمزكان والتعبئة البحرية بدعم جوي من سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني المختلفة بالعمليات البحرية والبحرية.

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