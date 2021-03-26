القوات المسلحة اليمنية تضرب مقرّات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود باستهداف مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي.

وقالت القوات المسلحة اليمنية: تم تنفيذ عملية اليوم الوطني للصمود بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية. وتم استهداف مقرات شركة ارامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبدالعزيز بالدمام. حيث تم استهداف مقرات شركة أرامكو بـ 12 طائرة مسيرة نوع صماد3 و8 صواريخ باليستية نوع ذو الفقار وبدر وسعير.

القوات المسلحة اليمنية: نحن جاهزون لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة

واعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها لمواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بـ 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K.

ونوّهت القوات المسلحة اليمنية ان عملية اليوم الوطني للصمود حققت بعون الله تعالى أهدافها بنجاح، وقالت: نحذر قوى العدوان الغادر المجرم من عواقب استمراره في عدوانه وحصاره على شعب الإيمان والحكمة،

وصرحت القوات المسلحة اليمنية: "نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة".

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