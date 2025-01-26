شاهد بالفيديو...صور نادرة من مناورات الرسول الأعظم البحرية للحرس الثوري الإسلامي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت مناورات الرسول الأعظم(ص) البحرية التاسعة عشرة للحرس الثوري الإسلامي باسم الشهيد حسين منجزي لمدة يومين في المنطقة الشمالية والوسطى من الخليج الفارسي.

وتضمنت المناورات تدريبات مثل إطلاق الصواريخ لمنظومة الدفاع الصاروخي "نواب" من السفينة الاستراتيجية "الشهيد سليماني"، وعمليات برية-بحرية من قبل قوات الكوماندوز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ أرض-بحر، وإطلاق صواريخ "قدر 200" أرض-أرض وإسقاط طائرات العدو بصواريخ كوثر 222 وإطلاق صواريخ كروز البحرية.

كما قامت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، بالاعتماد على الشباب النخبة والملتزمين، بتجهيز طائرات مهاجر 6 وأبابيل 5 بدون طيار بصواريخ قائم وألماس ذات تقنية الذكاء الاصطناعي. وأُجريت هذه المناورات بهدف زيادة التنسيق والجاهزية بين قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لمواجهة أي مغامرة من جانب أعداء الوطن الايراني الاسلامي، فضلاً عن نقل رسالة السلام وحسن النية إلى الدول المجاورة.

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