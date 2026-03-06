اليوم السابع من الحرب؛ الموجة 22 من عملية الوعد الصادق 4

وأفادت وكالة مهر للأنباء يمر اليوم السابع من الحرب الإيرانية المباشرة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بينما تشهد ساحة المعركة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية الانتقامية.

وقد استهدفت عملية الوعد 4 مراكز حساسة في تل أبيب بموجات متتالية وباستخدام صواريخ خيبر المتطورة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده التام لمواصلة الصراع الطويل ووصول أسلحة جديدة.

وفي الوقت نفسه، يشير تدمير منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في الأردن، وتأكيد بعض وسائل الإعلام الغربية لتورط الولايات المتحدة في كارثة مدرسة ميناب (التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، معظمهم من الأطفال)، إلى اتساع نطاق الحرب ليشمل المدنيين والبنية التحتية الإقليمية.

إن هذه الحرب المفروضة، التي بدأت صباح يوم السبت الموافق 29 مارس، بالهجوم الوحشي الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، تزداد تعقيداً ودموية يوماً بعد يوم، ولا يزال احتمال معاقبة المعتدي مطروحاً على جدول أعمال القوات المسلحة الإيرانية.